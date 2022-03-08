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Жителей Сум начали эвакуировать в Полтаву

ТАСС: началась эвакуация жителей города Сумы в Полтаву

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В городе Сумы началась эвакуация жителей в Полтаву. Первые автобусы с украинскими гражданами готовятся покинуть населенный пункт, пишет ТАСС во вторник, 8 марта, со ссылкой на украинские источники, опубликовавшие видео эвакуации.

На записи видна колонна из автобусов и легковых автомобилей с наклейками, на которых изображен красный крест.

Ранее во вторник Министерство обороны России подтвердило открытие гуманитарных коридоров из ряда городов Украины, в том числе из Сум. О введении «режима тишины», запланированном для эвакуации граждан с 10:00 8 марта, Россия объявила накануне.

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Евгений Шульгин
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