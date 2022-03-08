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Джонсон сообщил о подготовке аналога плана Маршалла для восстановления Украины

Борис Джонсон сообщил о подготовке аналога плана Маршалла для восстановления Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон . Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Запад подготовит аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Было [достигнуто] согласие по вопросу необходимости продемонстрировать народу Украины, что, невзирая на происходящее, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, мы составим план Маршалла для восстановления Украины», — отметил он.

План Маршалла, названный в честь тогдашнего госсекретаря США Джорджа Маршалла, был разработан и реализован Соединенными Штатами после Второй мировой войны. Он предусматривал выделение льготных кредитов, субсидий и других мер поддержки правительствам наиболее пострадавших стран Европы, а также Турции и Японии. Общий объем отчислений составил около 13 миллиардов долларов. Средства пошли на приобретение американских товаров, что помогало развивать также и американскую экономику, почти не пострадавшую в результате военных действий.

Марина Совина
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