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ЕС в рамках новых санкций отключит от SWIFT три белорусских банка

Reuters: Евросоюз решил отключить от SWIFT три белорусских банка

Фото: Chris Helgren / Reuters

Три белорусских банка будут отключены от SWIFT в рамках нового пакета санкций, подготовленных Еврокомиссией на фоне ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Уточняется, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии также включает запрет на экспорт российских морских технологий в Европу. Агентство указывает, что предложенные меры будут обсуждаться во вторник, 8 марта, на уровне постпредов ЕС. Известно, что союз намерен также ввести санкции в отношении членов парламента и российских олигархов.

Ранее сообщалось, что Россия стала страной с самым большим числом наложенных санкций. Всего по состоянию на 7 марта против России ввели 5532 санкции с 2014 года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом глава государства отреагировал на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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