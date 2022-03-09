Нижегородские ученые создали новый прибор для выявления патологий сердца

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского создали новый прибор, позволяющий выявлять патологии сердца. Об этом сообщает «Российская газета».

Индивидуальный кардиограф получил название «Кардиомаяк». Прибор крепится на грудь пациента, а затем беспроводным способом передает снятые данные на сервер при помощи мобильного приложения. При этом врач, наблюдающий за больным, может получить всю собранную информацию в режиме реального времени в специальном веб-сервисе и на экране смартфона, даже находясь в сотнях километров от пациента.

«С помощью "Кардиомаяка" мы можем непрерывно снимать и передавать данные в течение трех суток», — отметил один из авторов разработки ведущий научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект и обработка больших массивов данных» ННГУ Григорий Осипов.

По его словам, прибор мгновенно сопоставляет полученные данные с обширной базой данных электрокардиограмм, после чего при помощи технологий машинного обучения строит алгоритм постановки диагноза, точность которого составляет порядка 95 процентов.

В дальнейшем кардиограф планируется оснастить датчиками температуры тела и сатурации, а также акселерометром, что позволит задействовать его для комплексной оценки состояния организма пациента. Кроме того, разработчики планируют начать выпуск подобных приборов для использования не только в медицинских центрах, но и на дому.

