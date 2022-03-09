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Нижегородские ученые создали новый прибор для выявления патологий сердца

Ученые ННГУ имени Лобачевского получили патент на индивидуальный кардиограф

Фото: Shutterstock

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Лобачевского создали новый прибор, позволяющий выявлять патологии сердца. Об этом сообщает «Российская газета».

Индивидуальный кардиограф получил название «Кардиомаяк». Прибор крепится на грудь пациента, а затем беспроводным способом передает снятые данные на сервер при помощи мобильного приложения. При этом врач, наблюдающий за больным, может получить всю собранную информацию в режиме реального времени в специальном веб-сервисе и на экране смартфона, даже находясь в сотнях километров от пациента.

«С помощью "Кардиомаяка" мы можем непрерывно снимать и передавать данные в течение трех суток», — отметил один из авторов разработки ведущий научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект и обработка больших массивов данных» ННГУ Григорий Осипов.

По его словам, прибор мгновенно сопоставляет полученные данные с обширной базой данных электрокардиограмм, после чего при помощи технологий машинного обучения строит алгоритм постановки диагноза, точность которого составляет порядка 95 процентов.

В дальнейшем кардиограф планируется оснастить датчиками температуры тела и сатурации, а также акселерометром, что позволит задействовать его для комплексной оценки состояния организма пациента. Кроме того, разработчики планируют начать выпуск подобных приборов для использования не только в медицинских центрах, но и на дому.

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Варвара Кошечкина
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