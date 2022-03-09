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Российский учитель пожелал детям сгореть во время эвакуации

В Перми учитель физики пожелал школьникам сгореть при эвакуации из-за пожарной тревоги

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Учитель физики в школе №116 в Перми во время эвакуации из-за срабатывания пожарной тревоги пожелал детям сгореть, региональный департамент образования временно отстранил педагога от обязанностей, передает РИА Новости.

Представитель городского информационно-аналитического управления пояснил, что школьники обнародовали запись в соцсетях, на которой слышно, как россиянин желает им сгореть.

Подчеркивается, что директору образовательного учреждения поручено провести с педагогическим коллективом разъяснительную работу о соблюдении норм профессиональной этики и служебного поведения.

Ранее в Воронеже в школе №103 учительница эмоционально рассказала четвероклассникам на уроке русского языка о вреде неполных семей. Дети записали ее речь на диктофон, в ней она произносит слова об «ищущих мужика» разведенных женщинах.

На уроке педагог также указывала на то, что девочки из неполных семей, когда вырастают, начинают вести себя так же с мальчиками и мужчинами постарше. Директор школы сообщил, что учительница уже уволилась.

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Анна Щербакова
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