Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия обвинила националистов в препятствовании эвакуации граждан с Украины

Захарова заявила, что 2 млн человек обратились к России с просьбой об эвакуации с Украины

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам. В этом обвинила националистические силы официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что украинские власти намеренно скрывают информацию о возможностях для безопасного отъезда из страны от населения. «Лиц, желающих выехать в Россию, заставляют эвакуироваться в западном направлении. Были случаи, когда националисты расстреливали местных граждан, которые хотели выйти из районов боевых действий», — рассказала она.

Захарова также заявила, что около двух миллионов украинских граждан обратились к российской стороне с просьбой об эвакуации. «Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Москва и Киев договорились открыть несколько новых гуманитарных коридоров, а также продолжить эвакуацию гражданских по утвержденным ранее. Режим прекращения огня будет введен 9 марта с 9:00 по 21:00 по московскому времени.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине
Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР
Российским туристам назвали принимающие карты «Мир» зарубежные страны
Зеленский пригрозил расправой «ищущим ниточки в России» украинским политикам
Европа отключит от SWIFT три белорусских банка
Евросоюз сообщил о достаточных накопленных запасах газа
Сотрудника российской колонии осудили за продажу телефонов осужденным
Бизнес предупредил о возможной нехватке чековой ленты в России
Бывшего мэра Тбилиси оправдали по делу об избиении дзюдоиста
Жителей Европы призвали снизить потребление энергии ради отказа от газа России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.