Россия обвинила националистов в препятствовании эвакуации граждан с Украины

Националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей по гуманитарным коридорам. В этом обвинила националистические силы официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что украинские власти намеренно скрывают информацию о возможностях для безопасного отъезда из страны от населения. «Лиц, желающих выехать в Россию, заставляют эвакуироваться в западном направлении. Были случаи, когда националисты расстреливали местных граждан, которые хотели выйти из районов боевых действий», — рассказала она.

Захарова также заявила, что около двух миллионов украинских граждан обратились к российской стороне с просьбой об эвакуации. «Уже перешли на российскую территорию около 140 тысяч человек», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Москва и Киев договорились открыть несколько новых гуманитарных коридоров, а также продолжить эвакуацию гражданских по утвержденным ранее. Режим прекращения огня будет введен 9 марта с 9:00 по 21:00 по московскому времени.