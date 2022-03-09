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Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина

Замминистра цифровой трансформации Украины Борняков заявил, что эвакуировался из Киева
Александр Борняков

Александр Борняков. Кадр: Incrypted / YouTube

Семья замглавы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова поддерживает действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Борняков отметил, что члены его семьи находятся в Москве. Сам замминистра заявил, что эвакуировался из Киева, но не стал раскрывать своего местонахождения. «Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия», — сказал Борняков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации. В своем обращении к украинцам президент заявил, что в данный момент находится в Киеве и никуда не уезжал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

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Варвара Кошечкина
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