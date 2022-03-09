Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина
Семья замглавы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова поддерживает действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Борняков отметил, что члены его семьи находятся в Москве. Сам замминистра заявил, что эвакуировался из Киева, но не стал раскрывать своего местонахождения. «Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия», — сказал Борняков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации. В своем обращении к украинцам президент заявил, что в данный момент находится в Киеве и никуда не уезжал.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.