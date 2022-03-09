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Тюменские врачи помогли девочке с редкой формой косоглазия

Офтальмологи в Тюмени провели операцию ребенку с синдромом Брауна

Фото: Shutterstock

Врачи Областной клинической больницы №2 в Тюмени помогли четырехлетней россиянке с редкой формой косоглазия. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что девочка с рождения страдала двусторонним синдромом Брауна. Это заболевание связано с неисправностью сухожилия верхней косой мышцы глаз и встречается довольно редко — один случай на 430 человек с косоглазием. При этом, помимо проблем со зрением, у человека с данным синдромом также наблюдается вынужденное неправильное положение головы.

«Нарушается движение глазного яблока, человек не может отвести глаза вверх, а при попытке посмотреть в сторону — глаза опускаются вниз», — пояснила пресс-секретарь медучреждения Татьяна Жданова.

Чтобы избавить ребенка от недуга, офтальмологи провели ему высокотехнологичную операцию — тенэктомию (иссечение) верхней косой мышцы обоих глаз, в ходе которой смогли восстановить объем глазных яблок. Отмечается, что операция прошла успешно, и девочка уже успела восстановиться после нее.

Ранее в марте сообщалось, что в Новосибирске врачи начали по-новому лечить пациентов, страдающих от болезней суставов. Уточнялось, что местные специалисты впервые провели операцию на коленном суставе пациентки по методике SVF-терапии, использовав собственную жировую ткань женщины.

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Варвара Кошечкина
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