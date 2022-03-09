В Екатеринбурге увековечат память российского писателя Владислава Крапивина

В Екатеринбурге установят памятник писателю Владиславу Крапивину

Свердловские власти помогут семье российского писателя Владислава Крапивина с установкой памятника на его могиле. Об этом сообщает ТАСС.

Так, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о проведении мероприятий по увековечению памяти писателя. Также власти решили провести торжество в честь 85-летия со дня его рождения в 2023 году.

Кроме того, в Екатеринбурге задумались о присвоении имени писателя одной из улиц, а также о создании фильма по мотивам произведений Крапивина.

Ранее феврале новый роман петербургского писателя Александра Проста номинировали на Всероссийскую литературную премию «Национальный бестселлер — 2022». В конце прошлого года издательство «Лимбус Пресс» выпустило его книгу «Свистулькин». Книга представляет собой роман-фантасмагорию, описывающую параллельную историю города на Неве.