Отдыхающая в Таиланде россиянка рассказала про самые неприятные блюда страны

Россиянка ужаснулась от запаха традиционных для тайской кухни субпродуктов и свиной крови

Российская туристка, побывавшая на отдыхе на нескольких курортах Таиланда, назвала самые неприятные и странные традиционные блюда тайской кухни. О них она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, тайцы любят есть на завтрак разварившуюся рисовую кашу, куда добавляют вареное мясо или субпродукты (печень, сердечки, желудочки) — туристка призналась, что это блюдо ужасно пахнет. Не менее неприятный аромат, по мнению девушки, исходит от домашней лапши, в которую местные жители любят класть куриные лапы с коготками, коричневые яйца или кубики запеченной свиной крови.

«Кто-то говорит, что жареные личинки, тараканы, скорпионы и головастики — насмешка над туристами. Но экспаты в Таиланде рассказали мне, что местные жители с удовольствием употребляют это сами. Например, личинки для них как семечки», — рассказала россиянка еще об одном любимом лакомстве в этой стране.

Кроме того, путешественницу оттолкнули маринованные в соевом соусе и сахарном сиропе утиные клювы, которые жарятся во фритюре, шашлычки из куриных желудочков и сердечек, сушеные кишки, печень, куриные и поросячьи лапки. Также девушка поделилась недоумением по поводу того, что тайцы любят есть недозрелые плоды манго и папайи, посыпая их смесью соли, сахара и перца и макая «в ужасный соус со вкусом рыбы».

«Зачем продавать рыбьи головы (тем более на жаре и в окружении мух)? И неужели кто-то действительно покупает сушеных кальмаров, которых цепляют прищепками к тележкам и возят по грязным улицам? Какой изверг ест черепашек? Или то, от чего пахнет так, что даже открытый воздух, маска и пятиметровая дистанция не спасают?» — задалась вопросами туристка.

Ранее в марте эта же путешественница рассказала об отношении иностранцев к русским на фоне ситуации на Украине. По ее словам, никакой дискриминации к россиянам от граждан других стран нет. «Все русскоговорящие здесь понимают, что происходит, и морально поддерживают друг друга», — заявила девушка.