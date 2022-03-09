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Опубликован тизер второго сезона сериала «Жизнь матрешки»

Появился тизер второго сезона шоу «Жизнь матрешки», который выйдет 20 апреля

Опубликован тизер второго сезона сериала «Жизнь матрешки» (Russian Doll) с Наташей Лионн в главной роли. Он появился на YouTube-канале стримингового сервиса Neflix.

В нем героиня Надя оказывается в поезде, а затем падает с лестницы в переходе. В кадре также мелькает ванная комната, с которой начинается первый сезон. Новые эпизоды шоу выйдут 20 апреля.

Сериал «Жизнь матрешки» рассказывает о женщине, с которой постоянно происходят несчастные случаи со смертельным исходом, после которых она возвращается в один и тот же момент в прошлом.

После премьеры сериала в 2019 году англоязычные интернет-пользователи обвинили Netflix в копировании фильмов «День сурка» и «Счастливого дня смерти», в русскоязычном Twitter обратили внимание на сходство актрисы Наташи Лионн («Кейт и Лео», «Оранжевый — хит сезона»), которая играет главную роль, с певицей Аллой Пугачевой.

Премьера сериала запланирована на 1 февраля. В комментариях к трейлеру пользователи отметили, что действие фильма «День сурка», сюжет которого весьма похож на «Матрешку», происходит 2 февраля.

Марина Погосян
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