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В МВД прокомментировали слухи о проверке переписок россиян полицейскими

МВД опровергло сведения о проверках полицейскими переписок пассажиров метро

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

МВД России опровергло сведения о том, полицейские проверяют личные переписки пассажиров метро. Об этом в среду, 9 марта, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, ранее в сети появилась недостоверная информация о том, что стражи порядка останавливают россиян и требуют у них показать диалоги в мессенджерах на экране смартфона. Волк подчеркнула, что полицейские не допускают подобных нарушений и при общении с гражданами действуют строго в рамках закона.

Она также предложила журналистам и блогерам при публикации материалов обращаться за информацией в пресс-службу МВД и не распространять слухи из недостоверных источников.

Ранее ТАСС сообщил, что столичные полицейские на фоне спецоперации на Украине усилили меры безопасности рядом со станциями метро и начали останавливать граждан для проверки документов.

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Елизавета Новикова
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