Россиянка похитила более 60 норковых шуб и сдала их в ломбард

В Якутии женщина похитила 61 шубу на сумму более шести миллионов рублей

В Якутии задержали 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в афере с шубами на сумму более шести миллионов рублей. Об этом в четверг, 10 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным ведомства, четверо бизнесменов сообщили в полицию о том, что их знакомая забрала у них 61 норковую шубу для дальнейшей реализации, пообещав отдавать по 20 тысяч рублей за каждую сделку, однако, взяв товар, перестала выходить на связь и не отправила обещанное вознаграждение ни одному из предпринимателей.

Позже выяснилось, что похищенные шубы россиянка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на личные нужды. В отношении женщины возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.