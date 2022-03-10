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Арсен Аваков опроверг слухи о своей гибели

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг слухи о своей гибели в Харькове
Арсен Аваков

Арсен Аваков. Фото: Сергей Плачков / ТАСС

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков записал обращение, в котором опроверг слухи о своей гибели в Харькове. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

По словам бывшего главы МВД, она находится в Киеве. Ранее он подтверждал, что его дом в Харькове разрушен.

Арсен Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с 2014 по 2021 год. В 2005-2010 годах он был председателем Харьковской областной государственной администрации.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева и находится или за границей, или в бункере во Львове, где воссоздали интерьер его киевского кабинета, но упустили некоторые детали.

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Алиса Реброва
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