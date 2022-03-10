Названы главные правила выбора банка для депозита в кризис

Экономист Дайнеко перечислила главные правила выбора банка в кризис

Выбирая банк для вклада, стоит обращать внимание не столько на обещанные проценты, сколько на надежность кредитной организации и дополнительные условия договора, заявила эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, пишет РИА Новости.

Банковский депозит можно не использовать в качестве источника дополнительного дохода. Cейчас это только способ защитить сбережения от инфляции, назвала экономист главное правило выбора учреждения для депозита в кризис.

При выборе банка специалист рекомендовала изучить предложения нескольких финансово-кредитных организаций. «В погоне за высокой ставкой нужно проявлять осторожность: выбирать банк с репутацией», — добавила экономист. По ее словам, надо соблюдать лимит государственного страхования вклада в 1,4 миллиона рублей. «Не класть все яйца в одну корзину», — объяснила она.

Перед заключением договора она посоветовала обратить внимание на дополнительные условия. К примеру, это может быть наличие капитализации. Дайнеко уточнила, что вклад с капитализацией при прочих равных выгоднее обычного. В этом случае, чем короче периоды капитализации, тем доходнее депозит.

Специалист напомнила, что банки часто навязывают дополнительные услуги, от которых можно отказаться. «Поинтересуйтесь сборами и платежами за обслуживание дебетовой карты, которая может предлагаться в комплекте с депозитом», — перечислила она. В некоторых случаях могут взимать плату за выпуск пластиковой карты. Нужно уточнить у сотрудника банка, сколько стоит ее годовое или ежемесячное обслуживание, какие комиссии будут взиматься за снятие наличных в сторонних банкоматах.

Ранее Центробанк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временные изменения на операции с наличной валютой, ограничив сумму для снятия с валютного счета десятью тысячами долларов.

