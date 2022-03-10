В России утвердили стратегию сохранения белого медведя до 2030 года

Глава Минприроды Александр Козлов утвердил стратегию сохранения белого медведя в России

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов утвердил стратегию сохранения белого медведя до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Минприроды.

По словам главы ведомства, необходимо минимизировать негативное воздействие потепления и деятельности человека на белого медведя. Стратегия представляет собой документ, поднимающий все мероприятия по сохранению животного на высокий государственный уровень, уточнил министр.

«Так, будем совершенствовать законодательство, проводить научные исследования и высокоточный мониторинг. И, конечно, оценка численности. Для этого будут использованы современные технические средства и методики в сочетании с авиационными, спутниковыми и наземными данными», — подчеркнул Козлов.

Отмечается, что предыдущую стратегию утвердили в 2010 году. За все время в ареале белого медведя был создан заповедник «Медвежьи острова», заказник «Новосибирские острова», национальные парки «Берингия», «Онежское Поморье», а также «Кыталык». В настоящее время в местах обитания хищника действуют 16 особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Как отмечают ученые-биологи, данная заповедная система достаточно развита, однако есть еще несколько местообитаний белого медведя, в том числе в районах устройства родовых берлог, которым необходим природоохранный статус. Кроме того, в документе предусмотрено ограничение хозяйственной деятельности в наиболее значимых для хищниках районах, разработка мер по минимизации конфликтных ситуаций между человеком и животным и работа «медвежьих патрулей».