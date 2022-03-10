Звезда «Маленьких женщин» избавился от квартиры в США

Актер Гэбриэл Бирн продал квартиру в Нью-Йорке за 5 миллионов долларов

Ирландский актер Гэбриэл Бирн избавился от недвижимости в США. Звезда фильмов «Подозрительные лица» и «Маленькие женщины» продал свою нью-йоркскую квартиру за 5 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Апартаменты площадью 149 квадратных метров расположены в 15-этажном жилом доме в районе Нолита. Внутри две ванные, гостиная с камином и французскими дверями, ведущими в смежную со столовой кухню. Из хозяйской спальни можно попасть в одну из ванных и прачечную. Высота потолков в квартире достигает 335 сантиметров. Новый владелец недвижимости также сможет пользоваться расположенным в здании спортзалом и террасой на крыше с панорамным видом на город.

Личность купившего апартаменты у Бирна неизвестна. Недвижимость принадлежала артисту почти 12 лет. Он приобрел квартиру в апреле 2010 года, заплатив за нее значительно меньше, чем получил сейчас: предыдущий владелец продал объект за 3,3 миллиона долларов.

Ранее от квартиры в Нью-Йорке захотел избавиться американский рок-музыкант Джон Бон Джови. Основатель группы Bon Jovi выставил недвижимость на продажу за 22 миллиона долларов. Объект площадью 372 квадратных метра расположен в жилом комплексе Greenwich Lane. Сам артист купил его в 2017 году за 18,9 миллиона долларов.