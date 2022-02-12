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Знаменитый рок-музыкант избавится от жилья в Нью-Йорке

Американский музыкант Джон Бон Джови попросил за квартиру в Нью-Йорке 22 миллиона долларов

Фото: Adam Schultz / Globallookpress.com

Основатель и вокалист знаменитой американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови решил избавиться от своего жилья в Нью-Йорке. Представители артиста отказались от комментариев, сообщает Mansion Global со ссылкой на источники.

Квартира музыканта находится в жилом комплексе Greenwich Lane. Он попросил за объект 22 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей). Бон Джови владел им с 2017 года, когда приобрел за 18,9 миллиона долларов.

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Угловая квартира занимает площадь почти в 372 квадратных метра, в нее ведет персональный лифт. Внутри есть четыре спальни, а дизайн комнат выполнен в светлых тонах. Особенность апартаментов — окна от пола до потолка, из которых открывается вид на Манхэттен и реку Гудзон.

В апреле 2020 года Джон Бон Джови решил продать свой особняк в Мидлтауне в штате Нью-Джерси. Он попросил за дом 20 миллионов долларов (на тот момент 1,5 миллиарда рублей). Жилье было построено в 1999 году американским архитектором Робертом Стерном.

Татьяна Волкова
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