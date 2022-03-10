Отказ от умывания оказался секретом красоты Кэмерон Диас

49-летняя Кэмерон Диас перестала ухаживать за лицом после того, как оставила карьеру

Американская актриса и модель Кэмерон Диас раскрыла секрет своей привлекательной внешности. На эту тему она высказалась в эфире подкаста на «Би-би-си».

49-летняя знаменитость рассказала, что перестала следовать стандартам красоты после того, как официально оставила актерскую карьеру. «Я была абсолютной жертвой всех социальных объективаций, которым подвергаются женщины. Мне казались важными абсолютно ненужные вещи, и я пыталась соответствовать мнению общества», — высказалась она.

Манекенщицу перестала волновать ее внешность после того, как она прекратила сниматься в голливудских фильмах. Секретом своей красоты Диас назвала отказ от регулярного ухода за кожей. «Я ничего не делаю, никак не ухаживаю за лицом, даже не умываюсь! Оказалось, что это необязательно», — призналась женщина и добавила, что наносит кремы для лица от разных брендов два раза в месяц.

В феврале бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл секрет стройности своей жены Виктории. Выяснилось, что дизайнер и предпринимательница на протяжении 25 лет ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле. Бекхэм также рассказал, что во время «разгрузочных» дней дизайнер потребляет в пищу тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом.