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Центр для игры в козлодрание создадут в Новосибирской области

Центр для игры в козлодрание создадут в Новосибирской области

Фото: Леонид Арончиков / Коммерсантъ

В Новосибирске планируют построить центр для игры в кок-бору или иначе в козлодрание. Об этом рассказала заместитель президента Союза кок-бору и национальных видов спорта Анна Сартакова, передает НГС.

Кок-бору — это жесткое конно-спортивное состязание, симбиоз скачек и игры, чем-то напоминающее конное поло. Популярна среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов, узбеков и других азиатских народов. Ее цель — овладевать тушей козла (или ее муляжом) и максимальное количество раз забрасывать ее в казан противника. Вес козла порой достигает 35–40 кг. Поле по кок-бору должно быть размером примерно в три футбольных поля, но часто игру проводят на ипподромах.

Союз хочет открыть центры для кок-бору в 25 регионах России, а в ближайший год в пяти из них: в Дагестане, Татарстане, Новосибирской области, Алтайском крае и Бурятии.

На данный момент союз существует за счет средств игроков, но планирует расширяться и попадать под гранты, а также рассчитывает на помощь муниципалитетов.

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Сергей Истомин
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