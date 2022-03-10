Особняк знаменитой супермодели решили продать за десятки миллионов долларов

Бывший дом модели Синди Кроуфорд в США выставили на продажу за 99,5 миллиона долларов

В США решили продать роскошный особняк, который ранее принадлежал американской супермодели Синди Кроуфорд. Расположенный в калифорнийском Малибу бывший дом знаменитости оказался самой дорогой недвижимостью в городе, пишет сайт Mansion Global.

Нынешний владелец жилья, 54-летний инвестор Адам Вайс (Adam Weiss), приобрел особняк у Кроуфорд и ее супруга за 45 миллионов долларов (около 5,7 миллиарда рублей) в 2018 году. Теперь элитный дом выставлен на продажу за 99,5 миллиона долларов (около 11,8 миллиарда рублей).

Оформленный в средиземноморском стиле особняк площадью около 700 квадратных метров расположен на участке в 120 соток. На территории поместья есть бассейн и теннисный корт, а сам дом расположен на утесе над пляжем округа Эль-Соль — по ступеням от него можно спуститься прямо к песку.

Внутри основного здания есть четыре спальни, гостиная с камином, две ванные комнаты, просторная веранда, площадка для пикника и SPA-комплекс. На стороне участка, которая ближе к океану, растут несколько крупных можжевельников. По словам Вайса, по утрам из окна можно увидеть дельфинов, а пляж рядом с домом можно считать практически личным, поскольку вокруг в основном частные дома и нет общедоступных объектов. Столь высокую стоимость недвижимости владелец объяснил проделанным за годы владения масштабным ремонтом.

В декабре 2021 года от дома в США с видом на океан решила избавиться американская супермодель Тайра Бэнкс. Знаменитость выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе и попросила за него 7,9 миллиона долларов (на тот момент 583,2 миллиона рублей). Внутри особняка два офиса, тренажерный зал, кинотеатр, бар и огромная кухня.