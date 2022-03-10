Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Особняк знаменитой супермодели решили продать за десятки миллионов долларов

Бывший дом модели Синди Кроуфорд в США выставили на продажу за 99,5 миллиона долларов

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В США решили продать роскошный особняк, который ранее принадлежал американской супермодели Синди Кроуфорд. Расположенный в калифорнийском Малибу бывший дом знаменитости оказался самой дорогой недвижимостью в городе, пишет сайт Mansion Global.

Нынешний владелец жилья, 54-летний инвестор Адам Вайс (Adam Weiss), приобрел особняк у Кроуфорд и ее супруга за 45 миллионов долларов (около 5,7 миллиарда рублей) в 2018 году. Теперь элитный дом выставлен на продажу за 99,5 миллиона долларов (около 11,8 миллиарда рублей).

Оформленный в средиземноморском стиле особняк площадью около 700 квадратных метров расположен на участке в 120 соток. На территории поместья есть бассейн и теннисный корт, а сам дом расположен на утесе над пляжем округа Эль-Соль — по ступеням от него можно спуститься прямо к песку.

Внутри основного здания есть четыре спальни, гостиная с камином, две ванные комнаты, просторная веранда, площадка для пикника и SPA-комплекс. На стороне участка, которая ближе к океану, растут несколько крупных можжевельников. По словам Вайса, по утрам из окна можно увидеть дельфинов, а пляж рядом с домом можно считать практически личным, поскольку вокруг в основном частные дома и нет общедоступных объектов. Столь высокую стоимость недвижимости владелец объяснил проделанным за годы владения масштабным ремонтом.

В декабре 2021 года от дома в США с видом на океан решила избавиться американская супермодель Тайра Бэнкс. Знаменитость выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе и попросила за него 7,9 миллиона долларов (на тот момент 583,2 миллиона рублей). Внутри особняка два офиса, тренажерный зал, кинотеатр, бар и огромная кухня.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин раскрыл планы властей в отношении уходящих из России зарубежных компаний
Украина попросила другие страны не принимать карты «Мир»
МАГАТЭ расширит присутствие на украинских АЭС
На Камчатке провели учения с «Бастионами»
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю остался изгоем и после завершения тяжбы
Молдавии предрекли экономические трудности из-за прекращения импорта из России
Путин заявил о нежелании России закрываться от мира
Осужденному условно политологу Платошкину оставили приговор в силе
Россияне вспомнили полулегальный рынок в центре Москвы
Отказ от умывания оказался секретом красоты Кэмерон Диас
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.