Гастроэнтеролог заявил о проблемах с кишечником при COVID-19

Врач Зиннатуллин предупредил о нарушениях стула и изменениях в анализах крови при COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин заявил, что при комплексном лечении коронавируса пациентам назначают препараты для защиты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В интервью радио Sputnik он объяснил, с чем это связано.

Врач объяснил, что в тканях органов ЖКТ, как и в легких, находятся рецепторы ACE2. Они есть в кишечнике, например. Поэтому медик предупредил о проблемах со стулом и изменениях в анализах крови, которые могут выйти на первый план.

«Это могут быть боли, нарушение стула, изменения в анализах крови, которые характеризуют печеночный обмен и так далее», — пояснил медик.

Поэтому пациентам рекомендуют принимать специальные препараты, которые способствуют синтезу защитных факторов слизистой оболочки желудка и кишечника. Кроме того, лечение от коронавируса иной раз предполагает назначение пробиотиков, помогающих восстановить микрофлору кишечника.

Зиннатуллин добавил, что от воздействия коронавируса также следует защищать печень и желчевыводящие пути человека с коронавирусом. При поражении печени пациентам могут выписать лекарства с урсодезоксихолевой кислотой. Специалист призвал исключить из рациона некачественно обработанные сырые продукты, пряности и острые приправы и заменить их на диетические продукты.