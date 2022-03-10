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Иммунолог допустил уменьшение размеров мозга после перенесенного коронавируса

Иммунолог Крючков допустил уменьшение мозга после COVID-19 из-за дегенеративных процессов

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

После перенесенной коронавирусной инфекции у части пациентов может уменьшиться объем мозга. Такое последствие COVID-19 допустил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает «Москва 24».

Ученые из Оксфордского университета ранее выяснили, что коронавирус может вызвать уменьшение мозга. В ходе исследования 785 добровольцев прошли два сканирования мозга — у тех, кто переболел, объем мозга сократился сильнее.

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«По поводу снижения объема мозга, думаю, что это не повсеместный эффект от переболевания коронавирусом. Но то, что это может быть, — да. В принципе, дегенерация центральной нервной системы и другие процессы могут происходить», — сказал Крючков.

Он также допустил нарушения микроциркуляции в мозге после COVID-19 — это может привести к инфарктам, инсультам и хроническим ишемическим поражениям. По словам Крючкова, у небольшого числа пациентов начинаются воспалительные процессы в мозге — тогда врачи назначают антикоагулянты.

Ранее врач Сергей Токарев предупредил о сохранении повышенной температуры после COVID-19. По его словам, температура до 37,5 градуса может держаться до четырех месяцев после болезни.

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Анастасия Шейкина
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