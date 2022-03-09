Врач предупредил о сохранении повышенной температуры после COVID-19

Врач Токарев допустил сохранение температуры до 37,5 градусов до 4 месяцев после COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что субфебрильная температура после перенесенного коронавируса может держаться несколько месяцев. Это связано с несколькими факторами, объяснил он в интервью Ura.ru.

Токарев заявил, что повышенная температура после COVID-19 свидетельствует о дисрегуляции иммунной системы, развитии ряда осложнений или о длительном персистировании вируса — например, в лимфоидной ткани или кишечнике. Он допустил сохранение температуры до 37,5 градусов до четырех месяцев после болезни.

«Подъемы температуры до 37 — 37,5 градусов после завершения острого периода заболевания могут наблюдаться длительное время, в течение месяца и двух. У нас в практике были пациенты, у которых этот симптом сохранялся до 3-4 месяцев», — предупредил врач.

При длительном сохранении температуры профилактолог призвал россиян пройти дополнительные обследования — в частности, сдать кровь на общий анализ, а также наблюдать за уровнем сатурации и проверять, нет ли прогрессирующей одышки.

«Если больше ничего не беспокоит, а показатели в пределах нормы, то нужно просто перестать измерять температуру», — заключил Токарев.

В свою очередь инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко признала, что температура не всегда служит поводом для паники. Температуру в 37 — 37,2 градуса она назвала нормальной реакцией организма.

«Если при такой температуре сохраняется вялость, интоксикация, какой-то катаральный симптом, значит, вирус продолжает циркулировать в организме, и это является признаком инфекционного процесса», — объяснила Чаленко.

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