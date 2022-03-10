Российская школьница жестко избила сверстницу ногами и попала на видео

В Уфе 15-летняя школьница избила сверстницу ногами до сотрясения мозга

В Уфе 15-летняя девушка избила ногами свою сверстницу. Пострадавшая получила сотрясение мозга и повреждение почек. Видео очевидца избиения публикует паблик «Плохие новости 18+» во «ВКонтакте».

По информации авторов поста, пострадавшая назвала обидчицу шлюхой из-за молодого человека, что и привело к конфликту.

На видео очевидца видно, как школьница в белой куртке бьет сверстницу кулаком в лицо, валит на землю и продолжает избивать ногами. «Еще раз что-то *** [cкажешь], я тебе вообще *** [лицо] в кровь раскрашу», — агрессивно комментирует процесс девушка. После чего подходит к оператору и с улыбкой говорит: «Шлюха она!»

По данным паблика, родные пострадавшей школьницы намерены обратиться в полицию и прокурату, а также пожаловаться на бездействие школьного персонала.

Ранее в Копейске третьеклассники избили школьницу до бессознательного состояния и оставили лежать в сугробе. Мать пострадавшей опубликовала видео инцидента.