Бывшему главе дептранса российского региона вменили взятки на 22 миллиона рублей

СКР обвинил экс-главу дептранса ЯНАО в новой взятке на 22 млн рублей за госконтракты

Следственный комитет России (СКР) выявил новый эпизод коррупции в уголовном деле бывшего директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, в феврале 2018 года фигурант дела получил от своих знакомых взятку в 22 миллиона рублей за обеспечение госконтрактами по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В отношении экс-главы дептранса уже расследуется уголовное дело о взятках на общую сумму в 26 миллионов рублей, которые были им получены с 2016 по 2019 год.

Под следствием также находятся взяткодатели.