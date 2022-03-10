Раскрыто возможное решение по членству Украины в Евросоюзе

Лидеры Евросоюза поддержат вступление Украины в ЕС, однако не предложат статус кандидата

Участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Европейский Союз (ЕС), однако принятие страны по ускоренной процедуре маловероятно. Такое возможное решение по членству Украины в ЕС раскрыло Reuters.

Отмечается, что лидеры Евросоюза, скорее всего, не предложат Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — сказал агентству один из чиновников Евросоюзе.

7 марта Совет ЕС начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз. Предполагается, что Еврокомиссия должна сделать официальное заявление насчет обращений трех государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого многие страны Запада отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.