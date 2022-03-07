Началось рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

Началось рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Европейский союз. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в председательстве Франции в Совете ЕС, передает РИА Новости.

«В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, обратившихся с просьбой о приеме в ЕС», — заявили в ведомстве.

Уточняется также, что Еврокомиссия должна сделать официальное заявление касательно обращений трех стран. После этого, как отмечается, 27 стран ЕС должны принять решение, согласны ли они предоставить Украине, Грузии и Молдавии статусы кандидатов на включение в союз. Затем только будут начаты «длительные и сложные переговоры».

Условием для рассмотрения заявки на включение в ЕС остается стабильность страны и ее экономические составляющие. Предполагается также, что решение о начале переговоров по Украине, Грузии и Молдавии может быть обговорен во время саммите ЕС, запланированного на 10-11 марта в Версале.

Ранее стало известно, что постпреды Евросоюза (ЕС) поручат Еврокомиссии (ЕК) оценить заявки Украины, Грузии, а также Молдавии на вступление.

Помимо этого, глава Евросовета на пленарной сессии Европарламента отметил, что ЕС должен серьезно проанализировать заявки Украины на членство в объединении. Шарль Мишель также заявил, что это сложный процесс, так как существуют разные точки зрения по этому вопросу.