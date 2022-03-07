Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Началось рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление в ЕС

Совет ЕС начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Началось рассмотрение заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление в Европейский союз. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили в председательстве Франции в Совете ЕС, передает РИА Новости.

«В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, обратившихся с просьбой о приеме в ЕС», — заявили в ведомстве.

Уточняется также, что Еврокомиссия должна сделать официальное заявление касательно обращений трех стран. После этого, как отмечается, 27 стран ЕС должны принять решение, согласны ли они предоставить Украине, Грузии и Молдавии статусы кандидатов на включение в союз. Затем только будут начаты «длительные и сложные переговоры».

Условием для рассмотрения заявки на включение в ЕС остается стабильность страны и ее экономические составляющие. Предполагается также, что решение о начале переговоров по Украине, Грузии и Молдавии может быть обговорен во время саммите ЕС, запланированного на 10-11 марта в Версале.

Ранее стало известно, что постпреды Евросоюза (ЕС) поручат Еврокомиссии (ЕК) оценить заявки Украины, Грузии, а также Молдавии на вступление.

Помимо этого, глава Евросовета на пленарной сессии Европарламента отметил, что ЕС должен серьезно проанализировать заявки Украины на членство в объединении. Шарль Мишель также заявил, что это сложный процесс, так как существуют разные точки зрения по этому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Переговоры России и Украины завершились
Украинская делегация забрала привезенные Россией документы для изучения
ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева
Москвичи с ностальгией вспомнили «волшебный замок» на востоке столицы
Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах с Украиной
США заявили об отсутствии признаков наращивания военной силы России на Украине
Мединский выразил надежду на открытие гумкоридоров с завтрашнего дня
Член делегации Украины рассказал о подвижках по гумкоридам
Делегация Украины покинула Беловежскую пущу
Белорусский политолог рассказал о захвате украинского депутата Шевченко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.