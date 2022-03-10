Госдума одобрила законопроект о 10-кратном увеличении штрафов за лесные пожары

Госдума в I чтении приняла законопроект о 10-кратном увеличении штрафов за лесные пожары

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для россиян за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Об этом в четверг, 10 марта, пишет РИА Новости.

Кроме того, в соответствии с документом, предлагается вдвое увеличить штрафы за то же самое нарушение для должностных и юридических лиц.

О том, что в Госдуме решили в десять раз увеличить штрафы за нарушение норм пожарной безопасности в лесах, стало известно в конце февраля 2021 года.

Законопроект, предусматривающий правки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), был внесен в палату заксобранием Кемеровской области. Сообщалось, что его поддержали в кабмине и готовы поддержать в партии «Единая Россия».

Ранее глава Рослесхоза Сергей Аноприенко объяснял, что основными причинами лесных пожаров являются поджог человеком сухой травы и жара из-за изменения климата.