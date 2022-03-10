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Госсекретарь США и глава МИД Чехии обсудили помощь Украине

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Чехии Липавский обсудили помощь Украине

Фото: Irmantas Gelunas / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры по телефону с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским и обсудил с ним оказание помощи Украине, пишет ТАСС.

Дипломаты коснулись специальной операции на Украине. Блинкен заявил главе МИД Чехии о поддержке всех союзников НАТО и выразил признательность Чехии за военную помощь Украине.

4 марта чешское правительство одобрило передачу Украине на безвозмездной основе оружия и боеприпасов на сумму 17 миллионов крон (около 731 тысячи долларов). Оружейные заводы готовы передать Киеву пулеметы, автоматы, винтовки и более 100 тысяч патронов. Чехия в общей сложности направила на украинскую территорию оружие на сумму свыше 650 миллионов крон (около 28,5 миллиона долларов).

Россия начала специальную военную операцию на Украине после того, как в Донбассе пожаловались на геноцид и попросили защитить Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

Марина Совина
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