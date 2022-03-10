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Госдума одобрила создание единого реестра иноагентов

Госдума одобрила поправку Минюста о создании единого реестра иноагентов для физических лиц

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума одобрила поправку, согласно которой в России будет создан единый реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента или связанных с ними. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую поправку внес Минюст. Ведомство создаст перечень лиц, в который в основном войдут сотрудники признанных иностранными агентами СМИ и некоммерческих организаций. В него могут попасть те, кто получал деньги от иностранных организаций и осуществлял политическую деятельность.

Поправка вносится в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», также известный как «Закон Димы Яковлева».

Ранее в России приостановил работу признанный Минюстом иноагентом телеканал «Дождь». Генеральный директор канала Наталья Синдеева заявила, что пауза носит временный характер и нужна, чтобы руководство и сотрудники поняли как работать в новых условиях. О дате возобновления работы канала пока ничего не известно.

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Роман Кирьянов
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