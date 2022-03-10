Фигура Иванки Трамп в мини-платье вызвала споры в сети

Читатели Daily Mail неоднозначно отнеслись к мини-платью Иванки Трамп на отдыхе в Майами

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 40-летнюю бизнесвумен во время отдыха на лодке в Майами с мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми: Арабеллой, Теодором и Джозефом. Предпринимательница была одета в мини-платье с цветочным принтом черно-белого цвета, а в качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки. Из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки и белая сумка-тоут.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к внешности Трамп, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками. Так, некоторые юзеры восхитились фигурой дочери экс-президента США. «Если честно, она выглядит потрясающе для своих лет», «Стройная», «Прекрасная Иванка», «Умная и красивая», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали знаменитость. «Дешевое платье», «Зачем одеваться так откровенно в таком возрасте?», «Всем плевать на Иванку и ее тело», «Иванка выглядит старше 50 лет», «Такое ощущение, что Джаред — сын Иванки», — писали комментаторы.

В марте прошлого года внешний вид Иванки Трамп после загара также обругали в сети. Предпринимательницу сфотографировали на балконе дома в платье с цветочным принтом, из-под которого видны завязки бикини такого же цвета. Пользователи обратили внимание на чересчур загоревшее лицо политика. У нее покраснела кожа от слишком долгого пребывания на солнце.