В Набережных Челнах пройдет детский конкурс чтецов Корана

В Набережных Челнах 30 марта пройдет XXV детский конкурс чтецов Корана

В Набережных Челнах, Республика Татарстан, пройдет XXV детский конкурс чтецов Корана. Состязание приурочено к 1100-летию принятия Волжской Булгарией ислама, пишет «Татар-информ» в четверг, 10 марта.

В мероприятии примут участие дети в возрасте до 15 лет, которые умеют читать Коран по правилам таджвида. Победителей определят в четырех возрастных группах, призеры получат ценные призы и дипломы. Конкурс пройдет в «Ак мечети» 30 марта.

Отмечается, что в Татарстане также пройдет республиканский конкурс чтецов Корана среди мужчин. Состязание состоится в городе Азнакаево 19 марта.

Ранее сообщалось, что в Казани, Уфе и Москве с 10 марта стартует фестиваль «Нуреевские сезоны». Культурный проект посвящен артисту балета и хореографу Рудольфу Нурееву.