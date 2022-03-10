Биолог раскрыл предназначение секретных военных лабораторий США

Ученый Чумаков заявил, что секретные лаборатории США проводят исследования в военных целях

Доктор биологических наук Петр Чумаков раскрыл предназначение секретных военных лабораторий США. Он отметил, что значительная часть из них расположена в странах, которые окружают Россию, а исследования могут проводиться в военных целях, передают «Известия».

Среди заявленных целей, по словам ученого, там происходит изучение эпидемиологической обстановки, природных очагов заболеваний и патогенов. Но есть и иные.

«Там есть, во-первых, заявленные цели, которые в общем не всегда соблюдаются, потому что есть еще и незаявленные цели. В этих лабораториях возможно проведение разного рода исследований. В частности, над биологическим оружием», — заявил Чумаков.

Биолог отметил, что подобные эксперименты с точки зрения США рационально проводить в странах третьего мира. Во-первых, население не будет возмущаться потенциальным угрозам, во-вторых, даже в случае утечки опасность для Соединенных Штатов минимальна.

Чумаков указал, что обнаружение биолабораторий США на территории Украины уже не является сенсацией, несмотря на то, что это очень тревожная информация. Ученый отметил, что расследование России может пролить свет на их деятельность, однако требует профессионализма и высокой квалификации тех, кто его проводит.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие американских биолабораторий на территории Украины и их деятельность будут интересны всему миру. Он добавил, что российские специалисты работают с этими организациями, результаты их деятельности будут обнародованы своевременно.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения спецоперации на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы, которая финансировалась Минобороны США.