Названы сроки дефицита лекарств в российских аптеках

Эксперт Миронов заявил, что значительный дефицит лекарств в России продлится 3-4 месяца

Нехватка лекарств в российских аптеках связана с их неравномерным распределением по торговым точкам — значительный дефицит препаратов продлится три-четыре месяца. Такие сроки назвал генеральный директор сети аптек «Фарма» Александр Миронов, сообщает «Доктор Питер».

«Хуже всего будет три-четыре месяца, и особенно тем, кто использовал редкие препараты без отечественной замены», — заявил он.

По словам Миронова, запасы российских препаратов на складах есть — основными субстанциями для производства препаратов жители страны обеспечены на год вперед, уверен он. Эксперт отметил, что многие зарубежные препараты легко заменяются на отечественные и остаются качественными.

«То есть товар в цепочке товаропроводящей есть, но распределен неравномерно. Все хотят его купить не под текущую потребность — и покупатели, и сети, и поставщики. Потому что — если ты не купишь, то купит твой конкурент и он будет с товаром а ты — без», — объяснил нехватку препаратов Миронов.

Он назвал такую ситуацию на рынке вакханалией и подчеркнул, что аптеки не пытаются наживаться на покупателях в условиях роста цен. Эксперт подсчитал, что цены у поставщиков лекарств с 20 февраля выросли на 20 процентов.

Ранее генеральный директор компании DSM GROUP Сергей Шуляк заявил, что нехватки иностранных лекарств в России не будет, так как существуют альтернативные пути логистики и аналоги из других стран. Он спрогнозировал непрямые поставки для препаратов, которые находятся под патентной защитой.

Перебои с поставками жизненно необходимых товаров в Россию начались после закрытия неба над странами Евросоюза, США и Канады, и введения западными странами других санкций. Ряд государств ввели антироссийские ограничения из-за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

