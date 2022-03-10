Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Прожившие без ссор 30 лет супруги назвали правила счастливого брака

Прожившая в браке 30 лет пара назвала отношения навыком, который необходимо развивать

Фото: @hannahkeeley

В Вирджинии, США, супруги прожили в браке без ссор 30 лет и назвали правила счастливой семейной жизни. Их историю публикует New York Post.

Лайф-коуч Ханна Кили и ее муж, специалист по маркетингу Блэр Кили, утверждают, что у них не было ни одной ссоры за 30 лет совместной жизни. Более того, по их словам, они ни разу не повышали друг на друга голос, в том числе во время воспитания семерых детей, которые уже выросли.

Пара подчеркнула, что отношения — это навык, а не дар, и поэтому над ними необходимо работать. «Мы с самого начала решили, что наш брак достаточно важен, чтобы развивать навыки общения. У наших с мужем родителей долгие и здоровые отношения, поэтому мы учились тому, что делать, а чего не делать, наблюдая за ними», — объяснила Ханна.

Первое правило американцев — важно делиться чувствами и ожиданиями с партнером. Чтобы не доводить до ссор и злости друг на друга, супруги открыто говорят, что они ощущают и какие эмоции испытывают. Второе правило — бросать друг другу вызовы и помнить, что партнер не отвечает за ваше счастье. Кили объяснили, что счастливый брак во многом строится на одинаковом темпе развития супругов и умении поддержать друг друга.

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января

Также пара посоветовала следить за языком тела партнера и общаться не только вербально, не ложиться спать до тех пор, пока не наступит примирение, забыть слово «должен» и чаще демонстрировать любовь. Супруги уверены, что важная составляющая счастливого брака — открытое общение друг с другом.

«Возможно, самое лучшее, что вы можете сделать для своего брака, — это поверить, что гармония в этом партнерстве не только возможна, но и легко достижима», — заключила Ханна.

Ранее пять проживших более 50 лет вместе супружеских пар поделились секретами счастливых отношений в День всех влюбленных. Супруги считают секретом счастливой семейной жизни терпимость, верность данным клятвам и умение принимать точку зрения другого.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Европа откажется от энергоресурсов из России
В России обнулят НДС для отелей
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Джокович снялся с турниров в США из-за отказа во въезде в страну
Появились подробности о бросившей младенца на московской автостоянке россиянке
Британские спутники OneWeb отстыковали от российского «Фрегата»
Названы округа Москвы с самым высоким спросом на новостройки
Россияне помогли задержать напавшего с ножом на водителя такси мужчину
YouTube полностью приостановил монетизацию для россиян
Российские полицейские задержали россиянина за стрельбу из окна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.