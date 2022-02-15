Прожившие более 50 лет вместе пары поделились секретами счастливых отношений

Пять проживших более 50 лет вместе супружеских пар поделились секретами счастливых отношений в День всех влюбленных. Их истории публикует Daily Mirror.

77-летняя Энн Гуди и 81-летний Чарльз женаты 57 лет. Они познакомились на танцах в городе Грэйт-Данмау, графство Эссекс, в 1960 году, когда Энн было 16 лет. Мужчина рассказал, что он сразу обратил внимание на ноги будущей супруги и восхитился тем, как она танцует. Он добавил, что это была любовь с первого взгляда.

Британка отметила, что и она, и ее супруг очень амбициозные и вспыльчивые люди, поэтому им потребовалось время, чтобы принять друг друга. По ее словам, для долгого и счастливого брака нужны настоящая любовь, разделение обязанностей, знание сильных и слабых сторон друг друга и умение принимать и те, и другие.

90-летняя Мэри и 91-летний Чарльз поженились 66 лет назад — 21 апреля 1956 года. Пара познакомилась на ферме в Девоне, и Чарльз сразу же влюбился в Мэри.

«Чтобы найти хорошего партнера, убедитесь, что он надежен, симпатичен и, самое главное, добр. У него должен быть хороший характер. Мне нравится доброта Чарли и его стабильность. Я всегда могу на него положиться», — отметила британка. Ее супруг добавил, что важно обсуждать совместное будущее, иметь общие интересы и работать над отношениями.

Прожившие в браке 61 год Джон и Дорин Питт познакомились в школе в Восточном Лондоне и сошлись много лет спустя после того, как встретились на дне рождения общего знакомого. За время отношений у пары родились сын и дочь и появилось пять внуков. Секрет их счастливых отношений, как они считают, в том, что у них похожее чувство юмора и они могут до упаду смеяться над шутками. Также Дорин отметил, что они с супругой уважают личное пространство друг друга.

99-летний Джек и 98-летняя Грейс Пристли познакомились в 1947 году и прожили в браке 74 года. Муж и жена признались, что любят друг друга просто так и считают свой союз по-настоящему гармоничным.

87-летняя Анджела и Брайан Шелли поженились 60 лет назад, через полгода после знакомства. Мужчина сделал возлюбленной предложение по телефону, и та согласилась. У пары четверо детей, 11 внуков и два правнука. Супруги считают секретом счастливой семейной жизни терпимость, верность данным клятвам и умение принимать точку зрения другого.

Ранее сообщалось, что супруги из английского города Гримсби, графство Линкольншир, стали самой молодой парой Великобритании, отметившей бриллиантовую свадьбу. По мнению жены, секрет их долгого и счастливого брака с мужем в том, что они разговаривают, чтобы выяснить желания и потребности друг друга.