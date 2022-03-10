Лукашенко заявил об отсутствии охраны границы со стороны Украины

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что украинские пограничники ушли с границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что охрана границы со стороны Украины отсутствует. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко утверждает, что белорусская разведка обнаружила наемников, которые «двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля».

«Сейчас с границы на территории Украины пограничники практически ушли. Ее никто не охраняет, кроме белорусских пограничников. Поэтому ваша задача, вашей разведки — видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников. Нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми прежде всего», — поручил Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны.

Ранее он предрек обострение угроз для военной безопасности Белоруссии.