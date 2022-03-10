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Раскрыты характеристики дешевого ноутбука Apple

Инсайдер рассказал, что MacBook Air выйдет со старым процессором M1

Изображение: Apple

Apple намерена выпустить новый недорогой компьютер MacBook Air на базе процессора M1. Об этом в своем Twitter рассказал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

Известный прогнозами относительно продуктов Apple специалист рассказал, что до конца года компания представит новый компьютер серии MacBook Air. Девайс получит «совершенно новый форм-фактор», однако выйдет со старым процессором M1, который был представлен в ноябре 2020 года. На основе такого же чипа базируется актуальная модель MacBook Air, оцененная в тысячу долларов — устройство является самым дешевым компьютером в серии Apple.

Также Мин-Чи Ко раскрыл другие характеристики модели. По его информации, компьютер не получит экран на матрице Mini-LED, которая присутствует в дорогих моделях. Массовое производство гаджета должно стартовать во втором или третьем квартале 2022 года.

«Куо не назвал даты выпуска MacBook Air 2022 года, но указал на сроки начала производства. Это говорит о том, что мы можем дождаться официального анонса до осени», — прокомментировали сообщение инсайдера журналисты издания Cult of Mac.

На презентации 8 марта Apple анонсировала новый iPhone SE — с 4,7-дюймовым экраном, чипом Apple A15 Bionic, поддержкой 5G, одинарной камерой. Также компания представила компьютер Mac Studio, который базируется на новом мощном процессоре M1 Ultra.

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Андрей Ставицкий
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