Толпы покупателей в магазине Uniqlo после новости о закрытии попали на видео

Россияне отправились в Uniqlo из-за новости о приостановке всех продаж и попали на видео



Толпы покупателей, которые массово отправились в магазин бренда Uniqlo после новости о его закрытии в России, попали на видео. Соответствующий пост публикует Telegram-канал KP.RU.

Известно, что ролик был снят в одной из московских торговых точек компании, нахождение которой не уточняется. На размещенных кадрах видно, что множество россиян выбирают одежду, обувь и аксессуары марки, а к кассе магазина выстроилась длинная очередь.

Информация о том, что Uniqlo приостановит деятельность на территории России на неопределенный срок из-за сложившейся ситуации на Украине, появилась 10 марта. Представители японского производителя предупредили клиентов о прекращении онлайн-продаж и закрытии всех 50 магазинов бренда в России 21 марта.

Ранее в марте об отмене продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными марками Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma, Crocs, Hugo Boss, Shiseido и другими крупными компаниями.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. За три дня до этого, 21 февраля, РФ признала независимость ЛНР и ДНР, а также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ними. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.