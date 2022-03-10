В Москве мясник зарезал своего знакомого из-за ревности

В Москве следователи попросили арестовать мясника, зарезавшего знакомого из-за ревности

В Москве следователи возбудили уголовное дело против 34-летнего мужчины, из-за ревности зарезавшего своего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, в ночь на 9 марта в нежилом помещении на улице Староникольская компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчины поссорились. Обвиняемый избил знакомого, а затем ударил ножом в шею. Мужчина скончался на месте.

Как уточняет РЕН ТВ, преступника задержали по горячим следам. Им оказался мясник.

По словам Юлии Ивановой, на допросе задержанный признал вину и объяснил, что поссорился с приятелем из-за ревности. Следователи ходатайствуют об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.