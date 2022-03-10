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Объявленный в розыск в России за убийство националист нашелся на Украине

РИА Новости: объявленный в международный розыск националист Коротких находится на Украине

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Объявленный в международный розыск по делу об убийстве двух и более лиц националист Сергей Коротких находится на Украине, об этом РИА Новости заявил источник.

Уроженец Тольятти разыскивается находится в базе розыска МВД России по статье 105 Уголовного кодекса, в августе 2021 года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Коротких вменяется убийство двух и более лиц в составе группы по мотивам национальной вражды. Источник агентства сообщил, что мужчина находится на территории Украины и не скрывается. Он публиковал в соцсетях обращение, в котором назвал свое имя и позывной «Боцман», и заявил, что «выходит на охоту» за участвующими в спецоперации российскими военнослужащими.

Собеседник РИА Новости отметил, что фигурант в 2010 году уехал на территорию Белоруссии, опасаясь уголовного преследования, после этого в 2014 году отправила на Украину и вступил в батальон «Азов» (организация запрещена в России).

«Одновременно вместе с бойцами "Азова" … Коротких занялся контрабандой, торговлей оружием, наркотиками, рейдерскими захватами предприятий», — заявил источник.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что украинские националисты планируют убить священников монастыря в селе Никольское Волновахского района.

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Марина Совина
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