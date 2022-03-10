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Япония оценила российский закон о налоговых льготах на Курилах

В кабмине заявили, что закон о налоговых льготах на Курилах противоречит позиции Японии

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что подписанный российским президентом закон о налоговых льготах новым организациям, зарегистрированным на Курилах, идет вразрез с позицией Японии. Об этом пишет РИА Новости.

По словам генсека кабмина, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции Токио по территориальному вопросу о северных территориях и предмету обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности.

3 сентября прошлого года президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан особый налоговый режим для бизнеса. По нему, компании будут освобождены от налогов на десять лет. Глава государства отметил, что данными налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться как российские, так и иностранные инвесторы.

Россия и Япония не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.

Марина Совина
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