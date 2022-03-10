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В МВД заявили о ликвидации группировки украинских наркодилеров

МВД ликвидировало банду, которая создала многотонный наркотрафик с Украины в Россию

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники МВД ликвидировали банду наркодилеров, которые сбывали в России тонны запрещенных веществ, сделанных на Украине. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 10 марта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, преступная группа функционировала с июня 2019 по март 2021 года; уголовные дела об организации сообщества и участия в нем возбуждены в отношении 19 наркодилеров. На данный момент известно, что лидер группировки находится в розыске на территории России по подозрению в двух убийствах. Потому он руководил криминальной организацией, скрываясь на территории Украины. Он координировал действия руководителей и рядовых участников, распределял доход, и за время своей деятельности вовлек не менее 15 граждан Украины и трех граждан России в этот незаконный бизнес.

Предполагается, что прекурсоры для продажи или производства наркотиков производились в лабораториях на территориях Украины, откуда переправлялись в Россию. Далее запрещенные вещества сбывались через три магазина в даркнете. География у наркотрафика была обширная: наркотики и прекурсоры для их создания сбывались бесконтактным способом в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Владимирской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Самарской, Тверской областях.

В наркобизнесе была четко выстроенная иерархия и «служба безопасности», сотрудники которой в случае нарушения мер конспирации или приказов руководителя угрожали наркодилерам или причиняли вред их здоровью.

Полиция нашла пять нарколабораторий, всего изъято 15 тонн прекурсоров и химических веществ. Суд уже арестовал 16 фигурантов этого дела, а организатор и двое руководителей криминальной организации находятся в розыске.

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Владимир Шарапов
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