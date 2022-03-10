В России предложили отменить платежи для одной категории водителей

Ассоциация грузоперевозчиков предложила правительству отменить сборы по системе «Платон»

Российское правительство может на шесть месяцев отказаться от сбора платежей с дальнобойщиков, который осуществляет система «Платон». Такую меру предложили властям в ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс», пишут «Ведомости».

Речь идет о плате за возмещение вреда федеральным трассам от проезда грузовиков массой более 12 тонн. По данным источника издания, инициативу об отмене сбора для этой категории водителей внесли в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций. Соответствующее постановление правительство должно выпустить к 31 марта. Ответственные за его подготовку — Минтранс и Минфин.

Систему «Платон» запустили 15 ноября 2015 года, ее тариф регулируется государством и ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции. В настоящее время за один километр водители большегрузов должны заплатить 2,54 рубля. Полученные средства перечисляются в федеральный дорожный фонд и расходуются на ремонт и строительство автотрасс. Всего с начала работы система «Платон» собрала для федерального дорожного фонда 175,4 миллиарда рублей, включая штрафы от Ространснадзора с неплательщиков.

Однако есть специалисты, которые выступают против отмены платежей для дальнобойщиков. В компании Infomost Consulting считают, что отсутствие такого источника финансирования может откатить развитие дорожной инфраструктуры к 2005 году. Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин отметил, что из-за прекращения сборов у оператора «Платона» — компании «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС) — могут возникнуть трудности с выплатой по кредиту.

Эксперт предположил, что либо РТИТС придется ликвидировать, либо за простой заплатят налогоплательщики. Кроме того, Блинкин считает, что относительно стоимости перевозимых товаров платежи по «Платону» практически неощутимы, однако их отсутствие может нанести заметный ущерб дорожному хозяйству.

Ранее в Госдуме предложили смягчить ответственность за покидание места ДТП. Речь идет об авариях без человеческих жертв и с минимальным ущербом для транспорта. В качестве наказания за нарушение призвали назначать штрафы.

