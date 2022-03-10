Потрепанного «Гарри Поттера» купили за 0,5 фунта и продали в 30 тысяч раз дороже

Редчайшее издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за 15,5 тысячи фунтов стерлингов

В Великобритании потрепанная книжка про Гарри Поттера ушла с молотка за 15,5 тысячи фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

Небольшой томик с чьими-то каракулями на форзаце оказался редчайшим первым изданием «Гарри Поттера и философского камня», напечатанным в 1997 году тиражом всего 500 экземпляров. Первоначально книгу оценили в три тысячи фунтов стерлингов, однако в ходе ожесточенных торгов ее цена превысила прогноз более чем в пять раз. В итоге лот достался коллекционеру из США, пожелавшему сохранить анонимность.

Бывший владелец книги, также предпочитающий не афишировать свое имя, приобрел ее в манчестерском благотворительном магазине всего за 0,5 фунта. Он признался, что его поразил исход аукциона. По его словам, он знает, что эта книга — частица современной истории, но он крайне удивлен тем, что ее продали за такую высокую цену.

Ранее сообщалось, что приобретенная по дешевке на дворовой распродаже в американском штате Коннектикут фарфоровая чаша оказалась реликвией времен династии Мин, и ее стоимость оценили в полмиллиона долларов. Покупатель заплатил за нее всего 35 долларов.