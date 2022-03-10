Канада позволит Украине увидеть сквозь облака территорию страны

SpaceNews: Канада предоставит Украине доступ к снимкам со спутника RADARSAT-2

Канадское правительство предоставит Украине доступ к снимкам спутника дистанционного зондирования Земли RADARSAT-2, оснащенного радаром с синтезированной апертурой, пишет SpaceNews, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что RADARSAT-2 позволит украинской стороне увидеть из космоса сквозь облака территорию страны, которая примерно на 80 процентов покрыта облаками.

Согласно изданию, снимки RADARSAT-2 будут передаваться посреднику в США. «Затем снимки будут объединены и проанализированы с дополнительными изображениями, собранными другими компаниями, осуществляющими наблюдение за Землей из космоса, после чего разведывательные отчеты будут передавать правительству Украины», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в 2015 году Канада уже предоставляла Украине доступ к данным RADARSAT-2, который отменила в 2016-м. «Были опасения, что снимки использовались для нападения на конкретные цели на востоке Украины. Кроме того, передаче изображений в Украину препятствовали бюрократические правила, которые ограничивали эффективность данных», — признает SpaceNews.

В марте издание написало, что компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.