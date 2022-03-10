Госдума согласилась направить дело Рашкина в суд

Госдума дала согласие на направление уголовного дела депутата Рашкина в суд

Госдума на пленарном заседании одобрила постановление о направлении в суд уголовного дела о незаконной охоте депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС.

Проект постановления был внесен комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Члены комиссии рекомендовали парламенту дать согласие на представление генерального прокурора России Игоря Краснова, предлагавшего направить дело в суд.

«Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной Думы Рашкина Валерия Федоровича», — говорится в соответствующем документе.

Ранее свое согласие на направление дела Рашкина в суд дала комиссия комиссия Госдумы по контролю за доходами и расходами и мандатным вопросам.

Дело о незаконной охоте против депутата было возбуждено после того, как в конце октября 2021 года он был задержан в Саратовской области. Рашкин находился за рулем автомобиля, в котором был туша убитого лося. Позже он признал себя виновным в незаконной охоте, а также через благотворительные фонды оплатил корм для лосей на три года вперед.