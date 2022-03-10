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Российские полицейские задержали россиянина за стрельбу из окна

В Новосибирске 38-летнего мужчину задержали за стрельбу из ружья из окна квартиры

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Новосибирске 38-летнего мужчину задержали за стрельбу из ружья из окна квартиры. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным портала, около 16:00 в среду, 9 марта, в полицию поступило сообщение о выстрелах в Мошковском районе. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого на улице недалеко от места происшествия. Выяснилось, что россиянин несколько раз выстрелил в воздух из хулиганских побуждений. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного были составлены административные протоколы по статьям 20.13 («Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах») и 20.8 («Нарушение правил хранения оружия») КоАП РФ. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

9 марта сообщалось, что в Волгограде россиянин открыл стрельбу на улице, чтобы распугать бродячих собак.

Елизавета Новикова
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