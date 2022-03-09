Россиянин открыл стрельбу на улице Волгограда с целью отпугнуть собак

Пьяный мужчина в Волгограде открыл стрельбу на улице из ружья жены

В Волгограде россиянин открыл стрельбу на улице — с его слов, он таким образом хотел распугать бродячих собак. Об этом «Ленте.ру» в среду, 9 марта, сообщили в областном управлении МВД.

По данным ведомства, задержали нетрезвого мужчину сотрудники ГИБДД. Они оказались ближе всего к месту происшествия и ответили на вызов: местные жители сообщили в дежурную, что возле продуктового магазина неизвестный мужчина стреляет в воздух из ружья.

Полицейские выяснили, что 52-летний стрелок взял ружье, принадлежащее жене, и решил распугать бродячих собак. В итоге правоохранители изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что расстрелявшего на трассе машину с четырьмя людьми россиянина задержали, его обвиняют в покушении на убийство четырех человек. Стрелок знал лично людей, которые ехали в авто.